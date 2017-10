Четверо игроков «Халла» попали в символическую сборную тура по версии WhoScored

Авторитетный футбольный портал WhoScored составил список лучших игроков 11-го тура Чемпионшипа. В символическую сборную попали сразу четверо игроков «Халл Сити»: защитник Олаолува Айна и полузащитники Камиль Гросицки, Себастьян Ларссон и Джаррод Боуэн.

Напомним, что коллектив Леонида Слуцкого в последнем матче разгромил «Бирмингем» со счетом 6:1.

After a resounding 6-1 win over Birmingham on Saturday, Hull dominate our Championship team of the week -- https://t.co/7094Sy229l pic.twitter.com/7FySd3Gqr4