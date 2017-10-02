«Интер» показал свой лучший старт сезона за последние 15 лет

Похоже, Лучано Спаллетти всерьез готов вывести «Интер» на передовые позиции в итальянском футболе. В рамках сезона-2017/18 «нерадзурри» продемонстрировали лучший старт в Серии А за последние 15 лет.

В воскресенье миланский коллектив одержал трудовую победу над «Беневенто» и теперь располагается в группе лидеров в турнирной таблице. За семь туров «Интер» одержал шесть побед и один раз сыграл вничью — 19 сентября в матче с «Болоньей». Такой результат клуб в последний раз показал в сезоне-2002/2003. Тогда «Интер» завоевал серебряные медали чемпионата.

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