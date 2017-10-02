Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил заявку на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018. Специалист вызвал сразу троих футболистов «Зенита»: Эмануэля Мамману, Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони.
6 октября аргентинцы встретятся со сборной Перу, которую представит полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. 11 октября дружине Сампаоли предстоит визит в Эквадор.
[ELIMINATORIAS] Jorge Sampaoli completó la nómina de convocados con los jugadores del fútbol local. pic.twitter.com/s4NH2Mmgio— Selección Argentina (@Argentina) 2 октября 2017 г.
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