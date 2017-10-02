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Маммана, Паредес и Ригони вызваны в сборную Аргентины

сегодня, 08:06

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил заявку на ближайшие матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018. Специалист вызвал сразу троих футболистов «Зенита»: Эмануэля Мамману, Леандро Паредеса и Эмилиано Ригони.

6 октября аргентинцы встретятся со сборной Перу, которую представит полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. 11 октября дружине Сампаоли предстоит визит в Эквадор.

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 08:56
Сампаоли явно игру с Анжи посмотреть не успел...)))
eaguar
сегодня в 08:53
Удачи .
Майкл59ru
сегодня в 08:45
Удачи аргентинской сборной. Будем надеяться игроки из Зенита не сильно навредят сборной и максимум выйдут на замену,на 90-ой минуте,когда уже победе Аргентины ничего не будет угрожать)
Казанский ответил Michele_Alboreto
сегодня в 08:37
Michele_Alboreto:
Лучше за Голландию переживай, у которых "лучший игрок РФПЛ".
А можно я за Австрию поболею или за Исландию,мой южный друг Вазген?))
Michele_Alboreto ответил Казанский
сегодня в 08:35
Казанский:
Видя игру Мамманы,особенно вчера с Анжи,мне за сборную Аргентины совсем уже страшно стало(((
Лучше за Голландию переживай, у которых "лучший игрок РФПЛ".
Gunslinger
сегодня в 08:33
Парням-удачной игры, побед и возвращения в команду с положительными эмоциями и без травм!!!
Obdulio Varela
сегодня в 08:31
На паредесах далеко не уедешь
ДСА
сегодня в 08:31
Пролетят мимо чемпионата мира, если уж основу игроки Зенита составляют.
FanParovoz
сегодня в 08:28
Не удивительно что они на 5 месте идут в отборочном турнире
Казанский
сегодня в 08:18
Видя игру Мамманы,особенно вчера с Анжи,мне за сборную Аргентины совсем уже страшно стало(((
рус фан
сегодня в 08:17
У нас в Зените сейчас играю три игрока сборной Аргентины, которых вызвали на важный матч, давно такого не было, считаю эти молодые игроки заслужили свой вызов в национальную команду.
Гус Пойет
сегодня в 08:13
Втроём на лавке им нескучно будет
ermak6848
сегодня в 08:12
Приятная новость
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