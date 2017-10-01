«Ницца» уступила «Марселю», выигрывая по ходу матча 2:0

«Ницца» дома уступила «Марселю» (2:4) в матче 8-го тура чемпионата Франции.
Ницца, стадион «Альянц Ривьера»
«Ницца» – «Марсель» 2:4 (2:0)
Голы: Балотелли 4, Сери 16, Окампос 26, Ле-Мелу 41 (автогол), Окампос 44, Луис Густаво 47.
Незабитый пенальти: Плеа 82.
«Ницца»: Кардиналь, Данте, Сарр (Марлон 76), Суке, Ле Маршан, Сент-Максимен, Менди, Сери, Ле-Мелу (Ганаго 77), Плеа, Балотелли.
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Марсель»: Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Пайет, Товен (Сертич 70), Окампос, Н`Жи (Жермен 78).
Главный тренер: Руди Гарсия.
Предупреждения: Ле-Мелу 32, Пайет 36, Плеа 50, Амави 61.
Удаление: Луис Густаво 66.
Судья: Бенуа Бастьен.
Ранее «Анже» и «Лион» сыграли вничью.
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Фанатов "Марселя" с победой и хорошими результатами в этом сезоне!
Фанатов "Марселя" с победой и хорошими результатами в этом сезоне!