Адурис, Одриосола и Виера вызваны в сборную Испании

Состояние здоровье не позволит принять участие в ближайших матчах сборной Испании важным для «красной фурии» игрокам — Даниэлю Карвахалю, Андресу Иньесте и Альваро Морате. Накануне очередных поединков отборочного раунда чемпионата мира Холен Лопетеги вызвал в команду новых атакующих футболистов.
К сборной Испании присоединились нападающий «Атлетика» Ариц Адурис, атакующий игрок «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола и форвард «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера.
6 октября испанцы примут сборную Албании, а 9 октября сыграют с Израилем.
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