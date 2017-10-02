Вратарь «Зугдиди» Маминашвили ушел из жизни перед матчем чемпионата Грузии

Трагедия произошла накануне очередного матча чемпионата Грузии. Голкипер «Зугдиди» Шота Маминашвили потерял сознание во время разминки перед встречей с «ВИТ-Джорджией». Врачи боролись за жизнь 31-летнего футболиста, но не смогли его спасти.

Поединок был отменен.

Большую часть карьеры Маминашвили провел в составе батумского «Динамо», а в «Зугдиди» перешел перед стартом текущего сезона. Кроме того, в 2008 году вратарь представлял цвета российского клуба «Металлург-Кузбасс».

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