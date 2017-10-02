Хуммельс: «Я не жаловался руководству „Баварии“ на Анчелотти»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал увольнение Карло Анчелотти с поста рулевого команды. После увольнения президент мюнхенцев Ули Хенесс заявил, что итальянец настроил против себя пятерых важных игроков клуба. Одним из них, по версии СМИ, являлся Хуммельс.

«Я ни с кем не говорил и никому не жаловался на то, что я не попал в состав команды на игру в Париже. Говорят о пяти футболистах. Я не могу отвечать за остальных, но у меня не было никаких бесед о том, что я несчастлив и всё в таком духе.

Не знаю, откуда эта информация возникла. Мне это не нравится, потому что я никогда бы такого не сделал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте