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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Бартомеу: «Совет „Барселоны“ решит, продолжать ли нам выступать в Ла Лиге»

сегодня, 20:28

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что в случае выхода Каталонии из состава Испании клуб сам будет решать, выступать ли ему дальше в Примере.

«То, что произошло вчера, неприемлемо, и мы, каталонцы, получили право быть услышанными. Мы хотим проявить солидарность с гражданами, которые вчера стали жертвами репрессий.

Если регион отделится от Испании, совет нашего клуба решит, выступать ли нам дальше в испанской Ла Лиге».

Завтра клуб будет закрыт, поскольку руководство решило присоединиться к всеобщей забастовке организаций в Каталонии. 

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Все комментарии
Чемпион Соккера ответил Levadia
сегодня в 21:04
Levadia:
ЕК уже решила,что никаких отделений не будет. Вот и все пироги!
Ну решили они там,и что?В Каталонии уже запущен переходной период,через 2 дня результаты референдума отправят на заседание парламента и начнётся процесс независимости Каталонии и создадутся все общественные институты,присущие независимому государству.Каталонская полиция уже присягала на верность правительству Каталонии.Скоро и Венето(столица-Венеция) проведёт референдум о независимости,22 октября.Баски тоже готовят референдум.Шотландцы уже тоже не дремлют.В самой Бельгии фландрийцы и валлонцы готовятся делить страну между собой.Что ЕК сделает?Здесь Европа так же беспомощна,как и в вопросе с мигрантами.
3ton
сегодня в 21:04
Надеюсь , Каталония станет независимой. А там уже разберутся , где будут выступать спортивные ТОП- клубы Барселоны . Франция куда интересней .
Великий Князь
сегодня в 21:03
Совет Барселоны - Месси, папа Месси, мама Месси, Бабушка Месси и Пике. Аха-ха)
Великий Князь ответил Чемпион Соккера
сегодня в 21:01
Чемпион Соккера:
Ну и славно
как раз всё закончится бесславно)
Ну оно и к лучшему
Чемпион Соккера ответил Великий Князь
сегодня в 21:00
Великий Князь:
Лично он власти вообще скоро лишится.
Ну и славно
Великий Князь ответил Чемпион Соккера
сегодня в 20:59
Чемпион Соккера:
Его власть теперь будет в Барселоне))))))
Лично он власти вообще скоро лишится.
Чемпион Соккера ответил Великий Князь
сегодня в 20:58
Великий Князь:
Сказал Бармалей и пулей рванул в столицу Испании у властей в ногах валятся
Его власть теперь будет в Барселоне))))))
Mister_Leo
сегодня в 20:58
Мадридцы не на радуются , быстрее бы свалили каталонцы , что бы 20 лет подряд брать ла лигу ..как в старые добрые времена чемпионства сами будут приходить
Великий Князь ответил mat73
сегодня в 20:56
mat73:
Ла Лига без Барселоны это все равно что "селедка под шубой" без селедки!
Вернее без майонеза)
Великий Князь
сегодня в 20:56
Сказал Бармалей и пулей рванул в столицу Испании у властей в ногах валятся
mat73
сегодня в 20:52
Ла Лига без Барселоны это все равно что "селедка под шубой" без селедки!
LaFur1aRoja
сегодня в 20:46
Примадонна вздохнет с облегчением, закончится его страшный сон в лице Месси.
DawnOfDestiny
сегодня в 20:43
    proezd2
    сегодня в 20:43
    Барселона.Красная!!!
    рус фан
    сегодня в 20:42
    Бартомеу тянет клуб ко дну, зачем ему вообще дают выступать, "зачем его вообще выпустили из гаража".
    post-navigator
    сегодня в 20:42
    Представил себе каталонского идальго в ватнике :)
    А потом до кучи - барселонского колорада :))
    Ржал долго в голос!
    Рауль и Зидан
    сегодня в 20:41
    Бармалея понесло не туда . Мало того, единственный руководитель который смешал футбол с политикой так еще какую то дичь замутить хочет
    RoArt
    сегодня в 20:41
    Похоже Бартомеу увидел приглашение Енисея !!!!
    Уже совет собирает ))
    proezd2 ответил жменя семечек
    сегодня в 20:40
    жменя не трынди тут.и ветераны переживают.
    Levadia
    сегодня в 20:39
    ЕК уже решила,что никаких отделений не будет.
    Вот и все пироги!
    RoArt
    сегодня в 20:38
    Клуб закрыт. Месси с чемоданами видели на вокзале Мадрида!
    Bavaria_M
    сегодня в 20:37
      ARMENIAN
      сегодня в 20:37
      что за глупости? Ясное дело что они останутся в Ла Лиге...
      kolpankolpan
      сегодня в 20:36
      Если регион отделится --все сбегут жрать фасоль.Футбола не будет, зато будет много лозунгов , крика и гнева.В итоге Барселона станет одним названием.
      жменя семечек
      сегодня в 20:36
      пожалейте детей соккера, не закрывайте барсу!!)
      proezd2
      сегодня в 20:36
      Да здравствует КНДР!
      Суеверный
      сегодня в 20:34
      Телега впереди лошади. La Liga решит выступать ли в ней Барселоне. Вообще, если "жаба задушила" то это надолго.
      Mоnоlo ответил lobsterdam
      сегодня в 20:34
      lobsterdam:
      футболеры тоже будут бастовать? но ведь там больше половины иностранцев, ка быть?
      все футболеры разьехались по сборным так то... даже пикеша уже прибыл в расположение сб. испании..
      lobsterdam
      сегодня в 20:32
      футболеры тоже будут бастовать? но ведь там больше половины иностранцев, ка быть?
      BP
      сегодня в 20:32
      поддержка народа -это правильно.
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