Бартомеу: «Совет „Барселоны“ решит, продолжать ли нам выступать в Ла Лиге»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что в случае выхода Каталонии из состава Испании клуб сам будет решать, выступать ли ему дальше в Примере.
«То, что произошло вчера, неприемлемо, и мы, каталонцы, получили право быть услышанными. Мы хотим проявить солидарность с гражданами, которые вчера стали жертвами репрессий.
Если регион отделится от Испании, совет нашего клуба решит, выступать ли нам дальше в испанской Ла Лиге».
Завтра клуб будет закрыт, поскольку руководство решило присоединиться к всеобщей забастовке организаций в Каталонии.
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