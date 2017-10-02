Шевченко: «Для меня ближайшие встречи — как два финала»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями насчет предстоящих матчей с командами Косово и Хорватии в отборе на ЧМ-2018.

«Для меня ближайшие встречи — как два финала. И первый состоится в Шкодере с Косово. Чтобы рассчитывать на что-то, нужны две победы. Настрой должен быть максимальным в обоих случаях. Кто этого не поймет, буду требовать жестче», - сказал Шевченко.

Ранее Шевченко оценил шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2018 как хорошие.

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