Вентура: «Мы следим за Балотелли, но пока вызывать в сборную его не будем»

Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал, что пока не будет торопиться с вызовом в сборную нападающего «Ниццы» Марио Балотелли.

«Я уже несколько раз говорил о Балотелли. Если есть футболисты, которые находятся в хорошей форме, мы подумаем над их вызовом. Двери сборной открыты для всех.

Как только Италия квалифицируется на чемпионат мира, мы сможем позволить себе некоторые эксперименты, однако сейчас этого делать нельзя. Мы просматриваем множество футболистов: Балотелли, Кьезу, Сансоне».

Балотелли, которого некоторые называют лучшим нападающим Италии, в текущем сезоне забил 5 голов в 5 матчах Лиги 1.

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