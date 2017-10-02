Врач Ибрагимовича: «Не стоит форсировать восстановление после операции на колене»

Фредди Фу, врач нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, считает, что игроку не стоит форсировать восстановление после операции на колене.

«Ибрагимовичу стоит восстанавливаться как можно дольше. Нельзя форсировать события. Было много случаем, когда игрок возвращался преждевременно и это приводило к плохим последствиям. На восстановление нужно достаточное количество времени», - сказал врач.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович уже в этом месяце приступит к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед».

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