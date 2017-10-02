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Бертран: «Я бы назначил капитаном сборной Англии Кейна»

вчера, 23:28

Защитник сборной Англии Райан Бертран считает, что капитанскую повязку в национальной команде должен носить нападающий Харри Кейн. Место капитана осталось вакантным после ухода из сборной Уэйна Руни.

«Вопрос с капитаном решает исключительно тренер, но мой голос за Кейна. Он в отличной форме, и это дает мощный импульс всей команде.

Здорово, что сейчас в сборной Англии есть много футболистов с лидерским характером. Тот, на кого возложат обязанности капитана, заслуживает этого».

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Барсеножечницa
вчера в 23:37
а кто такой это Кэйн?
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