Таре: «Даже Нани знает, что „Лацио“ - клуб с большой историей»

Спортдиректор «Лацио» Игли Таре настаивает, что у римского клуба очень богатая история, что даже отметил летний новичок команды Нани.

«Раздражает, когда люди продолжают говорить, что „Лацио“ удивляет в этом сезоне. Прогресс не должен удивлять, потому что мы год за годом становились лучше, а теперь пожинаем плоды этого.

Даже Нани сказал, что знает о богатой истории „Лацио“. Когда игроки его уровня говорят такое, это хороший знак».

После 7 туров «Лацио» занимает 7-е место в таблице Серии А.

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