Источник: «Конте планирует покинуть „Челси“ по окончании сезона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона собирается покинуть свой пост, информирует TheTimes, ссылаясь на источник из окружения итальянского специалиста. Сообщается, что в услугах Конте уже заинтересованы топ-клубы Серии A.

Источник утверждает, что 48-летний тренер по-прежнему недоволен уровнем поддержки со стороны руководства лондонского клуба. Кроме того, Конте не нравится недоступность владельца «Челси» Романа Абрамовича и директора Марины Грановской, а также перевод в команду игроков из академии клуба.

Напомним, ранее появился слух об интересе к Конте со стороны «Милана».

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