Симеоне: «Мы привыкли, что забивает всегда Гризманн. И это плохая привычка»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после ничьей с «Леганесом» (0:0) в матче 7-го тура Примеры отметил, что команда сильно зависит от голов своего форварда Антуана Гризманна:

«Гризманн привил нам плохую привычку, потому что это игрок, который всегда решает атакующие проблемы команды. Когда он забивает, у команды есть большие шансы на победу. Но когда не забивает, это, очевидно, становится сложнее.

Считаю, что другие форварды и остальная команда могли бы помочь ему с этим. Мы должны разделить эту ответственность. Она не должна лежать на одном Гризманне».

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