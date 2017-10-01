Слуцкий: «Сказал игрокам: „Пожалуйста, возвращайтесь из сборных без травм!“»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после победы над «Бирмингемом» (6:1) в 11-м туре Чемпионшипа попросил игроков, получивших вызовы в национальные сборные, вернуться в расположение клуба без повреждений:
«Для нас это всегда очень напряжённое время, так как в нашем составе есть много футболистов национальных сборных, принимающих участие в важных матчах. Я сказал им: „Пожалуйста, возвращайтесь без травм!“.
Сложность заключается в том, что в это время мы не можем проводить тренировки полным составом, но мы справимся с ситуацией».
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Гагарин из него не получился, примеряет другую роль.
Все равно, закончится это банальным увольнением.
Гагарин из него не получился, примеряет другую роль.
Все равно, закончится это банальным увольнением.