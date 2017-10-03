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Рыбус: «В шоке от новости о нападении фанатов на игроков „Легии“»

сегодня, 03:31

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал новость о нападении фанатов на футболистов «Легии», за которую польский хавбек выступал с 2007 по 2012 год:

«Я слышал о произошедшем на стадионе „Легии“, и я в шоке. Сначала подумал, что это неправда. Я играл в „Легии“ и знаю, что визиты болельщиков не являются чем-то особенным. После неудач они любят разговаривать с футболистами.

Помню, когда после матча с „Заглембе“ мы спали в гостинице в, а на выходе нас ждали фанаты. Беседа была очень горячей и нервной, но до драки не дошло. Тогда это сработало, потому что затем мы одержали две победы подряд, но эти разговоры не мотивируют. Они действуют удручающе. У футболистов будет болеть голова о том, что они попадут в беду, если кому-то удастся их обыграть. Это не заставит их играть внезапно лучше. Конечно, фанаты могут сердиться, но такие вопросы нужно решать по-другому».

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