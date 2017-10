Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе. Российский специалист был признан тренером недели по итогам 11-го тура первенства, в котором «Халл Сити» на своем поле со счетом 6:1 разгромил «Бирмингем».

TEAM OF THE WEEK! 🌟



Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ