Наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий впервые признан тренером недели в Чемпионшипе. Российский специалист был признан тренером недели по итогам 11-го тура первенства, в котором «Халл Сити» на своем поле со счетом 6:1 разгромил «Бирмингем».
TEAM OF THE WEEK! 🌟— EFL (@EFL) 2 октября 2017 г.
Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ
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Посмотрим,как с Норвичем сыграют.
Посмотрим,как с Норвичем сыграют.