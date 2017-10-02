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Болельщики сборной Испании устроили «теплый приём» Пике

сегодня, 21:55

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике был освистан болельщиками национальной команды во время открытой тренировки сборной в Мадриде. Помимо свиста Пике, который является ярым сторонником независимости Каталонии, подвергся оскорбительным кричалкам. 

«Пике, ублюдок, прочь из сборной!» — гласил один из баннеров болельщиков.

«Пике, твоя страна - это Испания» — говорилось в другом обращении фанатов.

Испания ведет подготовку к поединкам с Албанией и Израилем в рамках отбора к ЧМ-2018.

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Все комментарии
•BLACK WOLF•
сегодня в 22:32
Я вот не понтмаю пике, вот зачем он выступает за сборную Испании раз хочет независимость от той же Испании?
Killofwrath
сегодня в 22:31
Испанцы - лицемеры. Мало того, что Каталония - самый богатый регион и кормит всю эту реально нищебродскую страну (кто там был или жил - знают), так ещё большинство успехов футбольной сборной связаны напрямую с лидерами команды, родом из Каталонии..
Akatsuki72
сегодня в 22:28
Вот он "пример" свободы слова и мысли, мля!
bexxx ответил Apsny
сегодня в 22:25
Apsny:
Свое мнение имеет вообще-то.
Шакира по этому и ушла потому что он имеет только свое мнение😂😂
Apsny
сегодня в 22:20
Свое мнение имеет вообще-то.
sihafazatron ответил FanParovoz
сегодня в 22:11
FanParovoz:
Это на тренировке столько болельщиков? У цска на официальные матчи столько же приходит )))
    Tex ответил richi
    сегодня в 22:09
    richi:
    Вдруг откуда ни возьмись, появилась каталонская нация.
    Историю почитай немного, прежде чем чепуху писать!
    Y.N.W.A.
    сегодня в 22:08
    Надоели со своей Испанией, Каталонией, Пике, болельщиками и прочим. Давайте позитива на сайт!
    ману дель мораль
    сегодня в 22:06
    Он че от жизни хочет вообще? Лицемерное каталонское существо, не способное определиться.... Тьфу!
    FanParovoz
    сегодня в 22:05
    Это на тренировке столько болельщиков? У цска на официальные матчи столько же приходит )))
    bexxx ответил DXTK
    сегодня в 22:05
    DXTK:
    Пике хотел плевать с высокой колокольни на маридских болелов и их клубы. Пике никогда не придавал сборную Испании.
    Он за независимость. Он не только Сборную предал но и Страну
    Просто Мутко ответил DXTK
    сегодня в 22:04
    DXTK:
    Пике хотел плевать с высокой колокольни на маридских болелов и их клубы. Пике никогда не придавал сборную Испании.
    Вот такие они мадридисты
    Одно слово румын
    сегодня в 22:02
    Правильно - нельзя быть таким типком с пониженной социальной ответственностью
    DXTK
    сегодня в 22:01
    Пике хотел плевать с высокой колокольни на маридских болелов и их клубы.

    Пике никогда не придавал сборную Испании.
    A.C.Milan
    сегодня в 21:58
    такими кричалками можно и психику серьезно подпортить
    richi
    сегодня в 21:57
    Вдруг откуда ни возьмись, появилась каталонская нация.
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