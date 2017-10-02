Болельщики сборной Испании устроили «теплый приём» Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике был освистан болельщиками национальной команды во время открытой тренировки сборной в Мадриде. Помимо свиста Пике, который является ярым сторонником независимости Каталонии, подвергся оскорбительным кричалкам.
«Пике, ублюдок, прочь из сборной!» — гласил один из баннеров болельщиков.
«Пике, твоя страна - это Испания» — говорилось в другом обращении фанатов.
Испания ведет подготовку к поединкам с Албанией и Израилем в рамках отбора к ЧМ-2018.
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Пике никогда не придавал сборную Испании.
Пике никогда не придавал сборную Испании.