Болельщики сборной Испании устроили «теплый приём» Пике

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике был освистан болельщиками национальной команды во время открытой тренировки сборной в Мадриде. Помимо свиста Пике, который является ярым сторонником независимости Каталонии, подвергся оскорбительным кричалкам.

«Пике, ублюдок, прочь из сборной!» — гласил один из баннеров болельщиков.

«Пике, твоя страна - это Испания» — говорилось в другом обращении фанатов.

Испания ведет подготовку к поединкам с Албанией и Израилем в рамках отбора к ЧМ-2018.

Gerard Pique showered with whistles and boos at Spain training tonight...pic.twitter.com/urjgyBJIaJ — 101 Great Goals (@101greatgoals) 2 октября 2017 г.

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