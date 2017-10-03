Мората выбыл минимум на шесть недель

Обследование в расположении сборной Испании подтвердило, что у нападающего Альваро Мораты травма подколенного сухожилия. Теперь форвард «Челси» пропустит весь октябрь и середину ноября, в общей сложности минимум шесть недель. Таким образом, у «Челси» остался только один номинальный форвард - Миши Батшуайи, который в текущем сезоне АПЛ голов пока не забивал. Что касается Мораты, то он забил 6 голов в 7 матчах АПЛ, а также сделал 2 результативные передачи.

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