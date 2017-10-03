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Стоичков: «Нет прощения действиям испанской полиции в Каталонии»

сегодня, 15:10

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков прокомментировал действия испанской полиции в Каталонии, когда произошли стычки во время референдума о независимости от Испании. Стоичков на данный момент проживает в Майами.

«Если жители Каталонии хотят голосовать, они могут это сделать. Другое дело, принимать ли результаты этого референдума. Но использовать оружие, избивать мужчин, женщин, детей... Таким действиям нет прощения».

«Барселона» провела последний матч без зрителей из-за напряженной ситуации в Каталонии.

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Рауль и Зидан
сегодня в 15:14
Украинский журналист Анатолий Шарий осветил события в Каталонии . Там провокаторы, справоцировали полицию , за что и поплатились
Don trambon
сегодня в 15:13
Ещё один коренной каталонец нарисовался)

Пике, Стоичков, лысый - лицо Каталонии, не удивительно.
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