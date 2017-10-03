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Джеррард: «Жаль, что Кейн не играет в „Ливерпуле“!»

сегодня, 10:38

Легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассыпался в комплиментах нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну.

«Мне нравится Кейн как игрок и как человек. Я видел многие его интервью, а также пару раз общался с Харри лично. Думаю, что он является идеальным примером для подражания, мне нравится, как он говорит о своей работе.

Я также общался с некоторыми людьми, знающими Кейна лучше, и слышал, что он одержим футболом и постоянно тренируется. Уверен, сейчас Харри пожинает плоды своей работы.

Рад, что он англичанин, и очень жаль, что он не играет в „Ливерпуле“! Я правда рад за Кейна, мне очень нравится наблюдать за его игрой».

Согласен со Стивеном и футбольный эксперт Гари Невилл.

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