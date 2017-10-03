Ромарио: «У Месси и Роналду много „Золотых мячей“, зато я забил тысячу голов»

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио во время презентации своей книги «Один взгляд на мяч, другой – на деньги. Организованная преступность в бразильском футболе» отметил, что Лионелю Месси и Криштиану Роналду будет трудно забить за всю карьеру 1000 голов.

«У Месси и Роналду отличный от моего стиль игры. Считаю, что они вместе с Неймаром сейчас является лучшими игроками планеты. Они завоевали много „Золотых мячей“, но, оставляя ложную скромность, могу вас заверить, что я забил больше голов. Я забил 1000 голов, в современном футболе очень сложно добраться до этой отметки».

На счету Ромарио 1003 гола. У Роналду 612 голов, а у Месси - 579.

Ранее сообщалось, что Ромарио рассчитывает побороться за должность губернатора Рио-де-Жанейро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте