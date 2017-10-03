Пиварич: «Качество сборной Хорватии не должно ставить под сомнение победу над Украиной»

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич поделился ожиданиями от заключительных матчей отбора к ЧМ-2018 со сборными Финляндии и Украины, в которых «шашечным» терять очки не рекомендуется.

«Украинцы надеются на лучшее. Они убеждены, что их домашний стадион в Киеве станет хорошим подспорьем, чтобы создать нам проблемы. Но мы тоже любим футбол, эту атмосферу, в которой каждый футболист должен показать свою лучшую игру. А качество нашей сборной не должно ставить под сомнение нашу победу.

Сейчас самое главное думать не об Украине, а о Финляндии, потому что для начала нужно побеждать эту сборную. Уверен, что мы будем доминировать в этом матче и при хорошей реализации обязательно победим».

Хорватам не поможет нападающий Никола Калинич.

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