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Карека: «„Наполи“ по силам стать чемпионом Италии»

сегодня, 10:26

Бывший нападающий «Наполи» Антонио Карека поделился своим мнением касательно последних игр неаполитанского клуба и оценил шансы на Скудетто.

«Клубу потребовалось некоторое время, чтобы пережить уход Гонсало Игуаина. Но теперь команда без его участия чувствует больше ответственности, более мужественна и следовательно больше выигрывает. В прошлом году у „Наполи“ не было такой веры в собственные силы, и в этом исключительно заслуга тренера.

Сарри - тренер мирового класса, именно ему по силам выиграть чемпионат Италии. Наполи под руководством Маурицио показывает красивый, атакующий футбол, - это просто потрясающе».

В минувшие выходные «Наполи» побил 60-летний клубный рекорд и в данный момент находится на первой строчке в турнирной таблице Серии А. 

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SSC Napoli
сегодня в 10:41
Разорвем кабинетных и возьмем, скудетто!
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:32
В этом году "Наполи" выглядит очень мощно.
Но смогут ли они распределить силы на всю дистанцию?
Зато у "Ювентуса" появился серьезный соперник, что хорошо.
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