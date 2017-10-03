Карека: «„Наполи“ по силам стать чемпионом Италии»

Бывший нападающий «Наполи» Антонио Карека поделился своим мнением касательно последних игр неаполитанского клуба и оценил шансы на Скудетто.



«Клубу потребовалось некоторое время, чтобы пережить уход Гонсало Игуаина. Но теперь команда без его участия чувствует больше ответственности, более мужественна и следовательно больше выигрывает. В прошлом году у „Наполи“ не было такой веры в собственные силы, и в этом исключительно заслуга тренера.



Сарри - тренер мирового класса, именно ему по силам выиграть чемпионат Италии. Наполи под руководством Маурицио показывает красивый, атакующий футбол, - это просто потрясающе».



В минувшие выходные «Наполи» побил 60-летний клубный рекорд и в данный момент находится на первой строчке в турнирной таблице Серии А.

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