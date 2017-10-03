Роналду: «Самое главное в футболе - трофеи»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в интервью своему бывшему одноклубнику по МЮ Рио Фердинанду рассказал, что для него самое главное в футболе.

«На поле самое главное - выигрывать трофеи. Мы работаем 10-11 месяцев в год, и если ты в итоге ничего не выигрываешь, то чувствуешь себя пустым. Мне нравится выигрывать командные и индивидуальные трофеи, я много для этого работаю.

Вне поля у меня есть семья и друзья, это самое главное. Я пытаюсь быть счастливейшим человеком в мире.

В „Реале“ я сразу хотел показать свой уровень, доказать, что я футболист иного качества. Мне это удалось, я становился лучше от сезона к сезону. Но МЮ навсегда в моей памяти. Именно там я научился играть вместе с лучшими игроками мира. Если у тебя есть талант и ты много работаешь, то можешь стать великим спортсменом».

Роналду также в шутку сказал Фердинанду, что в будущем может попробовать себя в роли боксера.

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