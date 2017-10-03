Нападающий «Спартака» Квинси Промес встал на защиту тренера по физподготовке Джорджо Д'Урбано и подчеркнул, что повреждения происходят из-за общей усталости футболистов.



«Джорджо Д'Урбано - отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.



Д'Урбано винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в „Спартаке“, поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков „Спартака“ по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!



Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек».



Ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен также поделился мнением касательно травм игроков московского клуба.

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