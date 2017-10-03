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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Промес встал на защиту тренера по физподготовке

сегодня, 15:29

Нападающий «Спартака» Квинси Промес встал на защиту тренера по физподготовке Джорджо Д'Урбано и подчеркнул, что повреждения происходят из-за общей усталости футболистов. 

«Джорджо Д'Урбано - отличный специалист. Он помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения.

Д'Урбано винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в „Спартаке“, поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков „Спартака“ по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!

Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек».

Ранее бывший врач «Спартака» Лю Хуншен также поделился мнением касательно травм игроков московского клуба. 

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Все комментарии
vka1970 ответил Sergey S
сегодня в 16:49
Sergey S:
ну для Спартака ничья как победа на домашнем стадионе, дело привычное
Для нынешнего Спартака привычно очки набирать и Россию не позорить, в отличии от "лучшего" клуба всех времён и народов.
Evgen44 ответил dargo
сегодня в 16:48
dargo:
"у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены" - они устали!!! А когда в прошлом году слились со всех турниров было хорошо? Зенит, ЦСКА и Краснодар каждый год играют по такому ритму и графику и ничего, Спартаку надо доказывать свою состоятельность на поле и всё, а эти объяснения - это лирика и ......
Зенит,Краснодар и цска показывают свою несостоятельность,каждый год.Да.Вот так правильнее будет.К Краснодару претензий вообще нет,просто цитирую три клуба,которые ты назвал.А у коней так вообще,один в один как у нас сейчас ситуация с травмами была на протяжении двух последних лет,вкупе с отсутствием финансов.

Посему,исправив твои явно предвзятые слова получаем что: Зенит показывает свою несостоятельность каждый год.Вот.Теперь все правильно.Игроков на 2.5 состава,денег вагон,тренеры по 5-10 лямов евро в год получают,а толку?И не было бы кубка конфедерации этого тупого,в строю сейчас был бы Зобнин,Глушаков.Комбаров и Джикия к этим двоим плюсом,кто остался без отпуска после такого сезона тяжелого.
морозз ответил dargo
сегодня в 16:47
dargo:
"у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены" - они устали!!! А когда в прошлом году слились со всех турниров было хорошо? Зенит, ЦСКА и Краснодар каждый год играют по такому ритму и графику и ничего, Спартаку надо доказывать свою состоятельность на поле и всё, а эти объяснения - это лирика и ......
Ага, то то в этом чемпионате слились из КР ЦСКА и Зенит а про Краснодар я вообще промолчу...твои аргументы смешны!
Остапчук 67
сегодня в 16:43
Теперь еще Карреру поддержать голами.
dargo
сегодня в 16:07
"у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены" - они устали!!! А когда в прошлом году слились со всех турниров было хорошо? Зенит, ЦСКА и Краснодар каждый год играют по такому ритму и графику и ничего, Спартаку надо доказывать свою состоятельность на поле и всё, а эти объяснения - это лирика и ......
Sergey S ответил vka1970
сегодня в 16:06
ну для Спартака ничья как победа на домашнем стадионе, дело привычное
vka1970 ответил Sergey S
сегодня в 16:03
Sergey S:
По игре кони то поинтересней выглядили, конеч судят не по игра а по табло.... но все же.
По табло иногда и получают, а не по паспорту. Так и здесь.
Игра забывается, счёт остаётся.
Sergey S ответил vka1970
сегодня в 16:02
По игре кони то поинтересней выглядили, конеч судят не по игра а по табло.... но все же.
vka1970 ответил Беланов
сегодня в 15:56
Беланов:
Три игры в неделю! С ума сойти! Целый один раз в месяц! В Англии просто смеются над тобой
После Манчестера, над ЦСКА даже бакланы смеются.
Беланов
сегодня в 15:45
Три игры в неделю! С ума сойти! Целый один раз в месяц! В Англии просто смеются над тобой
Правдин Семён
сегодня в 15:34
Квинси не врач.Его мнение имеет мало значения в этом вопросе.
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