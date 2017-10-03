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Врач Лю Хуншен: «Основная причина травм в „Спартаке“ - повышенная физическая нагрузка»

сегодня, 14:23

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал такое большое количество травм у подопечных Массимо Карреры. 

«Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда - надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Ещё может быть связано с питанием - нельзя много сладкого. Но вряд ли в „Спартаке“ не следят за этим. А главная причина - очень сильная физическая нагрузка.

Конечно, игроки сдают специальные анализы - кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.

Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в „Спартаке“, но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер всё правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: „Это уже лишнее!“ Слушать меня или нет – их дело».

Лю Хуншен проработал в «Спартаке» 13 лет, однако после прихода Карреры китайский специалист потерял свою должность

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Все комментарии
Eddyson ответил time out
сегодня в 15:11
time out:
Похоже pukman, что ты у доктора Лю лечился, но его не слушал и поедал его нетрадиционные лекарства во много раз больше прописанной дозы.
У самого Лю вряд ли лечился, а по его рецептам - наверняка. Не зря же вон выкладывает.
Don trambon
сегодня в 15:09
Ну разумеется)
16 лет сидели в ус не дули на своём 6м месте и хорошо.

А в том сезоне дядя Федун зашёл в раздевалку - ну ребята, юбилей как никак, деньги занесены, тренер - сам помощник Конте, вы уж побегайте чуток остальное за вас сделают.

Вот результат.
Инвалиды(с)
time out ответил piercman
сегодня в 15:07
piercman:
Помимо жукопоедания, иглоукалывания, мануальной терапии и точечного массажа юморной китаец практикует и довольно экзотические, нетрадиционные способы врачевания: – Да всем можно человека лечить! Детский *** знаете? – Кто ж его не знает. – Надо есть. – Точно? – Если проблемы с пищеварением – точно. И детская моча – лекарство. И моча беременных. В ней много гормонов, сердце вылечивает. / Лю Хуншен [3] Неудивительно, что многие Спартаковцы, прослышав о подобных лекарственных препаратах, стараются лишний раз не болеть. ©
Похоже pukman, что ты у доктора Лю лечился, но его не слушал и поедал его нетрадиционные лекарства во много раз больше прописанной дозы.
verek
сегодня в 14:55
как будто раньше в спартаке травм не было, лю сунь хунь, паршивлюка помнишь?
Sergey S
сегодня в 14:55
Даже врач признал, не вывозит спартак чемпионское бремя
Sergey S
сегодня в 14:55
видать не все йогурты одинаково полезны
Serge Boykov
сегодня в 14:46
Это как о игроков перетренеровать чтоб в одной игре сразу 3 игрока получили серьёзные травмы,а всего травм на целый состав.Наверное после тренировок ещё вагоны разгружали...
piercman
сегодня в 14:35
Помимо жукопоедания, иглоукалывания, мануальной терапии и точечного массажа юморной китаец практикует и довольно экзотические, нетрадиционные способы врачевания:

– Да всем можно человека лечить! Детский *** знаете?

– Кто ж его не знает.

– Надо есть.

– Точно?

– Если проблемы с пищеварением – точно. И детская моча – лекарство. И моча беременных. В ней много гормонов, сердце вылечивает.

/ Лю Хуншен [3]

Неудивительно, что многие Спартаковцы, прослышав о подобных лекарственных препаратах, стараются лишний раз не болеть. ©
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