Врач Лю Хуншен: «Основная причина травм в „Спартаке“ - повышенная физическая нагрузка»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал такое большое количество травм у подопечных Массимо Карреры.

«Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда - надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Ещё может быть связано с питанием - нельзя много сладкого. Но вряд ли в „Спартаке“ не следят за этим. А главная причина - очень сильная физическая нагрузка.

Конечно, игроки сдают специальные анализы - кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.

Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в „Спартаке“, но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер всё правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: „Это уже лишнее!“ Слушать меня или нет – их дело».



Лю Хуншен проработал в «Спартаке» 13 лет, однако после прихода Карреры китайский специалист потерял свою должность.

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