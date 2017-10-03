Врач Лю Хуншен: «Основная причина травм в „Спартаке“ - повышенная физическая нагрузка»

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен прокомментировал такое большое количество травм у подопечных Массимо Карреры.
«Значит, в мышцах чего-то не хватает. Либо кровь плохо снабжает их кислородом, либо недостаток аминокислот. Отсюда - надрывы. Надо улучшить кровоснабжение мышц. Ещё может быть связано с питанием - нельзя много сладкого. Но вряд ли в „Спартаке“ не следят за этим. А главная причина - очень сильная физическая нагрузка.
Конечно, игроки сдают специальные анализы - кровь на биохимию. Это дело врачей, они же должны следить за тренировками и тем, чем команда занимается на поле. Если доктор понимает, что нагрузки лишние, надо сказать об этом тренерам. Правда, нормальному тренеру об этом говорить не надо. Он и так это видит и, когда надо, спросит у врача, какую нагрузку давать.
Когда тренером по физподготовке работал Хавьер, команда была готова лучше, чем сейчас. Испанец продолжает работать в „Спартаке“, но я слышал, что не он теперь главный по физической подготовке, а итальянцы, которые пришли летом. Хавьер всё правильно делал, с ним всегда можно было поговорить о нагрузках, и он прислушивался к врачам. Я сам раньше иногда говорил тренерам: „Это уже лишнее!“ Слушать меня или нет – их дело».
Лю Хуншен проработал в «Спартаке» 13 лет, однако после прихода Карреры китайский специалист потерял свою должность.
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16 лет сидели в ус не дули на своём 6м месте и хорошо.
А в том сезоне дядя Федун зашёл в раздевалку - ну ребята, юбилей как никак, деньги занесены, тренер - сам помощник Конте, вы уж побегайте чуток остальное за вас сделают.
Вот результат.
Инвалиды(с)
16 лет сидели в ус не дули на своём 6м месте и хорошо.
А в том сезоне дядя Федун зашёл в раздевалку - ну ребята, юбилей как никак, деньги занесены, тренер - сам помощник Конте, вы уж побегайте чуток остальное за вас сделают.
Вот результат.
Инвалиды(с)
– Да всем можно человека лечить! Детский *** знаете?
– Кто ж его не знает.
– Надо есть.
– Точно?
– Если проблемы с пищеварением – точно. И детская моча – лекарство. И моча беременных. В ней много гормонов, сердце вылечивает.
/ Лю Хуншен [3]
Неудивительно, что многие Спартаковцы, прослышав о подобных лекарственных препаратах, стараются лишний раз не болеть. ©
– Да всем можно человека лечить! Детский *** знаете?
– Кто ж его не знает.
– Надо есть.
– Точно?
– Если проблемы с пищеварением – точно. И детская моча – лекарство. И моча беременных. В ней много гормонов, сердце вылечивает.
/ Лю Хуншен [3]
Неудивительно, что многие Спартаковцы, прослышав о подобных лекарственных препаратах, стараются лишний раз не болеть. ©