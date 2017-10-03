Облак за время выступлений в Ла Лиге сыграл больше матчей на ноль, чем пропустил мячей

Голкипер «Атлетико» Ян Облак обладает невероятными показателями для игры на столь высоком уровне.
Статистики подсчитали, что словенец за время своих выступлений в Ла Лиге имеет на своем счету больше «сухих» матчей, чем пропущенных мячей - 50 против 49.
Ранее собщалось, что Облак отразил 13 из 14 последних ударов в створ ворот «Атлетико» в Примере.
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Сегодня 22:13
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
В МС уже Эдерсона за 45 взяли и пока он очень хорош. А Облак уйдет в ПСЖ, этим летом арабы 100 за него предлагали, но он остался только из-за трансферного бана Атлетико
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Облак не куда не уйдет!
Сегодня 22:13
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
В МС уже Эдерсона за 45 взяли и пока он очень хорош. А Облак уйдет в ПСЖ, этим летом арабы 100 за него предлагали, но он остался только из-за трансферного бана Атлетико
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Облак не куда не уйдет!