Облак за время выступлений в Ла Лиге сыграл больше матчей на ноль, чем пропустил мячей

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Италия. Серия B
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
21:30 84’ Тернана 1:1 Брешиа
  • Главные новости
  • Все новости
20:00
Ван Гал может возглавить «Баварию» до конца сезона35
19:33
Мутко: «Поверьте мне, не слушайте никого. Я сто лет занимаюсь футболом»84
18:20
Путин - Фурсенко: «Вот молодец, Сергей. Восемь иностранцев бегают на поле за „Зенит“»176
17:43
Путин: «Болельщики ждут, что футболисты сборной России покажут достойную игру»57
17:32
Стрепетов: «Каррера пришёл на всё готовое. Манчини делает команду с нуля»76
22:48
В родном городе Моуриньо назвали улицу в его честь2
22:40
Сборная Перу поедет на матч с Аргентиной со своей водой из-за боязни, что игроков отравят2
22:38
Торбинский завершил профессиональную карьеру 4
22:26
Роналду продал реплику «Золотого мяча» за 600 тысяч евро в благотворительных целях4
22:26
Метцельдер: «Клопп смог бы прекрасно проявить себя в „Баварии“»5
22:17
Робсон: «В сборной Англии нет игрока, который точно должен быть капитаном команды»5
21:55
Каннаваро: «Миланским клубам нужно время»2
21:52
Фурсенко: «Футбол должен быть доступен»30
21:43
Виейра: «Меня все устраивает в „Нью-Йорк Сити“»2
21:43
Анчелотти: «Единственное, чем хочу заниматься, - тренировать»8
21:34
Коллимор: «На месте „Барселоны“ пытался бы подписать Де Брюйне, а не Коутиньо»21
21:32
«Интер» проявляет интерес к Озилу2
21:24
Врач сборной Аргентины: «Агуэро вне игры на шесть недель»3
21:15
Аллегри недоволен игрой Дугласа Косты9
21:02
«Ювентус» интересуется защитником ПСЖ Менье2
20:57
Президент Федерации футбола Испании: «Пике останется в сборной»8
20:56
Камбьяссо намерен стать тренером2
20:47
Бэйл пропустит около месяца10
20:41
На матчах ЧМ-2018 будут работать около 14,5 тысяч сотрудников ЧОП5
20:38
Рабьо: «Первая моя стычка с Ибрагимовичем случилась во время товарищеского матча»1

Облак за время выступлений в Ла Лиге сыграл больше матчей на ноль, чем пропустил мячей

сегодня, 22:02

Голкипер «Атлетико» Ян Облак обладает невероятными показателями для игры на столь высоком уровне.

Статистики подсчитали, что словенец за время своих выступлений в Ла Лиге имеет на своем счету больше «сухих» матчей, чем пропущенных мячей - 50 против 49.

Ранее собщалось, что Облак отразил 13 из 14 последних ударов в створ ворот «Атлетико» в Примере.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
1994_RAUL-IKER_2015
сегодня в 22:44
Лучший на данный момент. 100%.
Serg_Diamond ответил Zen-Aku
сегодня в 22:42
Zen-Aku:
В Интер бы его на замену Хандановичу.!
Половой контакт с неизвестным в извращенной гомосексуальной устной форме - возможно, это больше светит Интеру, чем Облак в воротах ...
удав
сегодня в 22:38
красавчик!
Evgeny Moreman
сегодня в 22:35
Ещё бы ,чтобы забить Облаку ,надо ещё одну из лучших защит ,в мире пройти.
YRunner
сегодня в 22:31
АнтиИгорь.
RDeanW ответил Последний Король Либерии
сегодня в 22:22
Последний Король Либерии:
Ливер, к сожалению, сейчас клуб точно не выше уровня,чем Атлетико.
это верно, но я просто написал оставшиеся 2 клуба из топ-4 англии. тоттенхэм правда еще можно было упомянуть)
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 22:20
Viskas el Babselona
Сегодня 22:13
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
В МС уже Эдерсона за 45 взяли и пока он очень хорош. А Облак уйдет в ПСЖ, этим летом арабы 100 за него предлагали, но он остался только из-за трансферного бана Атлетико
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Облак не куда не уйдет!
barcelona and cruyff
сегодня в 22:17
Отличное достижение! В Испании играют игроки высочайшего класса.
vovinho11 ответил RDeanW
сегодня в 22:16
Мойя был не плох до травмы, а потом он сел на лавку, а затем он вообще пропал
Forever Atletico de Madrid ответил Последний Король Либерии
сегодня в 22:14
Последний Король Либерии:
Ливер, к сожалению, сейчас клуб точно не выше уровня,чем Атлетико.
Атлетико на втором месте в рейтинге!
Viskas el Babselona ответил RDeanW
сегодня в 22:13
RDeanW:
вратарская школа атлетико творит чудеса в последние годы. ну и судя по тому, что куртуа перебрался в челси, а де хеа - в мю, для облака остается 2 варианта: мс или ливерпуль)
В МС уже Эдерсона за 45 взяли и пока он очень хорош. А Облак уйдет в ПСЖ, этим летом арабы 100 за него предлагали, но он остался только из-за трансферного бана Атлетико
starche
сегодня в 22:12
Молоток!
Последний Король Либерии ответил RDeanW
сегодня в 22:12
RDeanW:
вратарская школа атлетико творит чудеса в последние годы. ну и судя по тому, что куртуа перебрался в челси, а де хеа - в мю, для облака остается 2 варианта: мс или ливерпуль)
Ливер, к сожалению, сейчас клуб точно не выше уровня,чем Атлетико.
Эллочка ответил RDeanW
сегодня в 22:08
RDeanW:
вратарская школа атлетико творит чудеса в последние годы. ну и судя по тому, что куртуа перебрался в челси, а де хеа - в мю, для облака остается 2 варианта: мс или ливерпуль)
спартаковская школа вратарей воспитала реброва
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 22:08
Продолжай в том же духе Облак!
Эллочка
сегодня в 22:06
автобус
Zen-Aku
сегодня в 22:05
В Интер бы его на замену Хандановичу.!
RDeanW
сегодня в 22:04
вратарская школа атлетико творит чудеса в последние годы. ну и судя по тому, что куртуа перебрался в челси, а де хеа - в мю, для облака остается 2 варианта: мс или ливерпуль)
RussianHorse
сегодня в 22:03
Уникальный вратарь. На данный момент лучший в мире.
Последний Король Либерии
сегодня в 22:03
Вот это очень круто!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100