Облак за время выступлений в Ла Лиге сыграл больше матчей на ноль, чем пропустил мячей

Голкипер «Атлетико» Ян Облак обладает невероятными показателями для игры на столь высоком уровне.

Статистики подсчитали, что словенец за время своих выступлений в Ла Лиге имеет на своем счету больше «сухих» матчей, чем пропущенных мячей - 50 против 49.

Jan Oblak has kept more clean sheets (50) in LaLiga for Atletico Madrid than he has conceded goals (49).



Part of the meanest defence. 👐 pic.twitter.com/fXWDuO84fK — Squawka Football (@Squawka) 3 октября 2017 г.

Ранее собщалось, что Облак отразил 13 из 14 последних ударов в створ ворот «Атлетико» в Примере.

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