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Аллегри недоволен игрой Дугласа Косты

сегодня, 21:15

По информации итальянских СМИ, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ожидал большего от новичка команды Дугласа Косты.

Туринцы, напомним, арендовали вингера у «Баварии» до конца сезона за 6 млн евро и обладают правом выкупа контракта игрока за 40 млн евро.

Бразилец провел за «бьянконери» 8 встреч, в которых не отметился ни голами, ни результативными передачами.

Кроме того, по слухам, Аллегри недоволен тем, что Коста не сильно помогает команде при действиях в обороне.

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