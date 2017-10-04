Ляказетт: «Мной интересовался ПСЖ, но я знал, что не хочу там играть»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, летом перешедший в лондонский клуб из «Лиона», рассказал, что у него была возможность стать игроком «Пари Сен-Жермен»:

«Мы вели переговоры с ПСЖ, но я знал, что это не то место, куда я хотел бы пойти. Во Франции я буду играть только за „Лион“. ПСЖ мог бы помочь мне прогрессировать, потому что в этом клубе много классных футболистов, но я хотел играть в другом чемпионате.

Я верю в то, что „Арсенал“ завоюет титул, будь то победа в АПЛ либо в Лиге Европы».

Недавно Ляказетт сообщил, что при случае позовёт в «Арсенал» форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, вместе с которым они выступают за сборную Франции.

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