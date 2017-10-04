Бускетс: «Ситуацию с Пике будет сложно разрешить»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс высказался по поводу ситуации с защитником сине-гранатовых Жераром Пике, которого болельщики освистали на тренировке сборной за то, что тот активно выступает за независимость Каталонии:

«Думаю, что буду выступать за сборную ещё много лет. Учитывая всё происходящее, я бы сказал, что сейчас у национальной команды самое сложное время. Разрешить ситуацию с Пике будет непросто. Никакого особенного совещания по этому поводу не было. Не знаю о разговоре между Пике и Рамосом, но это не было обычной беседой.

Пике остаётся таким же, как и раньше. Рамос – важный футболист во всех отношениях: и в спортивном смысле, и как капитан, и как пример для подражания. Когда нужно, он всегда на месте».

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