Гутор - игрок месяца в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков

Голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутор признан лучшим игроком сентября в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков.

Экс-вратарь «Тосно», лишь в сентябре перебравшийся в новый клуб, начал с места в карьер, пропустив лишь 1 мяч в трех стартовых для себя встречах в чемпионате Украины.

Результаты голосования:

Александр Гутор ("Черноморец") — 33% голосов,

Александр Бандура ("Верес") — 22%,

Факундо Феррейра ("Шахтер") — 16%,

Руслан Фомин ("Мариуполь") — 9%,

Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) — 6%,

Сергей Борзенко ("Верес") — 5%,

Сергей Старенький ("Александрия") — 5%,

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев) — 4%.

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