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    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
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18:00 сегодня Строгино -:- Динамо Бр
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Гутор - игрок месяца в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков

вчера, 23:06

Голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутор признан лучшим игроком сентября в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков.

Экс-вратарь «Тосно», лишь в сентябре перебравшийся в новый клуб, начал с места в карьер, пропустив лишь 1 мяч в трех стартовых для себя встречах в чемпионате Украины.

Результаты голосования:

Александр Гутор ("Черноморец") — 33% голосов,
Александр Бандура ("Верес") — 22%,
Факундо Феррейра ("Шахтер") — 16%,
Руслан Фомин ("Мариуполь") — 9%,
Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) — 6%,
Сергей Борзенко ("Верес") — 5%,
Сергей Старенький ("Александрия") — 5%,
Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев) — 4%.

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Все комментарии
10 seconds to stars ответил Igo0rek
сегодня в 00:15
Igo0rek:
Это хоть кому-то интересно?
Тебе, раз сюда зашёл и оставил комент
FootballFun1985 ответил Igo0rek
вчера в 23:38
Igo0rek:
Это хоть кому-то интересно?
Ну здесь есть те, кто следит за УПЛ.
ЭJlvIS
вчера в 23:28
Да и в нашем чемпионате за Оренбург неплохо играл. В более сильном клубе не затерялся б ИМХО
Igo0rek
вчера в 23:09
Это хоть кому-то интересно?
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