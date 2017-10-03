Гутор - игрок месяца в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков

Голкипер одесского «Черноморца» Александр Гутор признан лучшим игроком сентября в украинской Премьер-Лиге по версии болельщиков.
Экс-вратарь «Тосно», лишь в сентябре перебравшийся в новый клуб, начал с места в карьер, пропустив лишь 1 мяч в трех стартовых для себя встречах в чемпионате Украины.
Результаты голосования:
Александр Гутор ("Черноморец") — 33% голосов,
Александр Бандура ("Верес") — 22%,
Факундо Феррейра ("Шахтер") — 16%,
Руслан Фомин ("Мариуполь") — 9%,
Виктор Цыганков ("Динамо" Киев) — 6%,
Сергей Борзенко ("Верес") — 5%,
Сергей Старенький ("Александрия") — 5%,
Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев) — 4%.
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