Матюиди: «Я обладаю необходимыми качествами, чтобы играть за „Ювентус“»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди прокомментировал свой переход из «Пари Сен-Жермен» в туринский клуб и заявил, что планирует провести ещё много матчей за сборную Франции:

«Чувствую себя очень хорошо. Я перешёл в большой клуб с историей и амбициями. Как и ПСЖ, „Ювентус“ хочет победить во всех турнирах, где выступает. Я в отличном клубе. Играл в ПСЖ, сейчас в „Юве“. Людям не стоит легкомысленно это воспринимать. Если у меня есть возможность выступать за такие команды, так это потому, что я обладаю необходимыми для этого качествами.

Я сыграл много матчей за сборную и хочу продолжать в том же духе».

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