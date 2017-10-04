Стоунз: «Сборная Англии может играть в стиле „Ман Сити“»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз думает, что национальная команда может играть в стиле «горожан»:

«У нас в составе есть футболисты, которые могут играть в стиле „Сити“. Да, тяжело перенести футбол из Премьер-Лиги в матчи сборных, но мы всегда стремимся к совершенству, а между игрой „Сити“ и международным футболом есть сходство. Или, например, стиль игры „Тоттенхэма“.

Важно лишь то, чтобы сборная Англии побеждала, не пропускала и становилась лучше с каждым годом, радуя поклонников».

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