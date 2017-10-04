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Месси хочет, чтобы «Барселона» присоединилась к английской Премьер-Лиге

сегодня, 10:17

По словам некоторых СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хотел бы присоединиться к английской Премьер-Лиге в том случае, если им не будет разрешено оставаться в Ла Лиге.

На фоне последних новостей известно, что Каталония провела референдум о независимости от Испании. В ответ на это, президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселону» исключат из испанского первенства.

Многие игроки «Барселоны» поддержали идею независимости. 

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Все комментарии
creamboy
сегодня в 10:59
ну скорее всего придется начинать с низших дивизионов! потому что мест нет!
КЭТиК
сегодня в 10:58
Эспаньол и Жирону - в Чампионшип.
Cules2013
сегодня в 10:50
Чистой воды выдумки СМИ. Для того, чтобы куда-то реально "хотеть" для начала должна быть возможность выбора, и вообще сам факт возможности перейти куда-то. На данный момент статус Каталонии неясен и таковым может оставаться ещё очень долго. Глупо хотеть в АПЛ, когда у тебя продолжается чемпионат в Испании. 14 октября дерби с матрасами. Вот это факт, а не болтология.
soccer2014
сегодня в 10:44
Шутки шутками, но это принесет громадные доходы и Барсе и АПЛ интерес со стороны зрителя будет огромный!
Barcelona_Rostov ответил Рауль и Зидан
сегодня в 10:43
Рауль и Зидан:
Если расширят лигу , то первые кто туда попадут это клубы чампионшипа , которые по праву этого заслуживают . Да и если Барсу в АПл возьмут что сделают с остальными клубами Каталонии ? Эспаньел и Жирона тоже захотят играть в высшей лиге )))
вот об этом я и говорю....придеться начинать с низших дивизионов...а это потеря огромной прибыли...
neomessi ответил Рауль и Зидан
сегодня в 10:40
Рауль и Зидан:
Подумай Мессии , в Испании есть один Рамос который тебя бьет , в Англии же каждый второй Рамос ))))) А если серьезно, че то мне не верится в такие заявления , Мессии же не глупый и понимает . Что если Шотландские клубы в АПЛ не берут , то Каталонские подавно не возьмут
Лео не раз вертел твоего Рамос возле своего болта)
Надо будет он и дальше будет вертеть остальных защитников АПЛ!
Поверь мне, это показано и доказано игрой!
neomessi
сегодня в 10:38
да бред все это!
СМИ нужно раздут это все , Тебас Барсу не отпустит из лиги, в регламент внесут поправки и Барса дальше будет играть в лиге.
В испанском футболе не сидят люди далекие от футбола.
LogvinovSerj
сегодня в 10:36
Да англичане не дадут! Они ведь потом лет 10 забудут о первом месте!

Но есть и минус для Барсы через какое-то время каталонцы обангличанятся и будут также тупо играть бей-беги
Belgie2009
сегодня в 10:30
ПрезидентДиректорСпортивныйдиректор и просто глава Каталонии Месси,как он скажет так и будет.
Lionel Messi-10
сегодня в 10:28
СМИ придумывают такую ересь
Рауль и Зидан ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 10:28
Barcelona_Rostov:
в АПЛ сразу....не думаю что на это пойдут...либо расширять лигу, либо придеться занять чье-то место...
Если расширят лигу , то первые кто туда попадут это клубы чампионшипа , которые по праву этого заслуживают . Да и если Барсу в АПл возьмут что сделают с остальными клубами Каталонии ? Эспаньел и Жирона тоже захотят играть в высшей лиге )))
zakirjan_87
сегодня в 10:27
Ну если Месси хочет, то даже и не стоит думать, гоу

и начинайте подниматься со 2 лиги, было бы интересно на это посмотреть
Barcelona_Rostov
сегодня в 10:24
в АПЛ сразу....не думаю что на это пойдут...либо расширять лигу, либо придеться занять чье-то место...
Жажда скорости
сегодня в 10:23
Примера и сама барса потеряет если перейдет в Апл..Во первых не будет 2 раза в сезоне матча,который схож по накалу с финалом ЧМ,во вторых шансов победить в Апл у барсы минус 100..Так еще и начинать надо с низших дивизионов,месся и ко точно на это не пойдут..Если у Юве половина ушла в серии В,то у барсы все сбегут..
Dinosaurier
сегодня в 10:22
Интересно было бы, понаблюдать за Барселоной, в АПЛ.
Рауль и Зидан
сегодня в 10:21
Подумай Мессии , в Испании есть один Рамос который тебя бьет , в Англии же каждый второй Рамос ))))) А если серьезно, че то мне не верится в такие заявления , Мессии же не глупый и понимает . Что если Шотландские клубы в АПЛ не берут , то Каталонские подавно не возьмут
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