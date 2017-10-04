Месси хочет, чтобы «Барселона» присоединилась к английской Премьер-Лиге

По словам некоторых СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси хотел бы присоединиться к английской Премьер-Лиге в том случае, если им не будет разрешено оставаться в Ла Лиге.



На фоне последних новостей известно, что Каталония провела референдум о независимости от Испании. В ответ на это, президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселону» исключат из испанского первенства.



Многие игроки «Барселоны» поддержали идею независимости.

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