Уроки скульптора. Интереснейший проект Европы

Почему бы «Манчестер Сити» не выиграть Лигу чемпионов? «Соккер.ру» задается вопросом, разбирая ходы Хосепа, который покоряет футбольную Луну.

Простенькая старая джазовая американская песня «Голубая Луна», которую пел Фрэнк Синатра - одна из любимых композиций у фанатов «горожан». И ее текст отлично ложится на то, что сейчас с командой происходит. В названии зашифрована отсылка ко второму полнолунию за месяц, когда спутник Земли словно подсвечен в цвета «Манчестер Сити». Редкое явление – в 2018 году будет всего две таких ночи.

В песне одинокий человек рассказывает, как Луна неожиданно скрасила его жизнь без мечты в сердце и без любви. Также есть строчка, словно о «Манчестер Сити» Гвардиолы: «И когда я посмотрел на Луну – она превратилась в золото». Сейчас Хосеп смотрит на вершину таблицы АПЛ, где красуется название его команды. Благодаря очередному погрому «Манчестер Сити» обошел соседей из «Юнайтед» по разнице мячей – 21 забили и 2 пропустили. Как они это делают?

«Мяч – быстрейший игрок на поле»

Хосеп обожает повторять эту изящную мысль, придуманную до него. Суть его тактики в АПЛ – в лиге, где даже не самый подвижный Озил собрал в «Арсенале» больше результативных действий, чем в составе «Реала» в Испании, сводится именно к доминированию и максимально быстрой передаче мяча без обрезок. За которые Гвардиола, в частности, ругал Сане – одного из самых ярких и полезных у «горожан». Почему немец такой важный? Хосеп объясняет – его новую тактику оживляет скорость исполнителей. Лерой один из самых быстрых – на его счету пять результативных действий.

В футболе мяч – быстрее всех, поэтому важно им дорожить, особенно при выходе в атаку. Поэтому у защитника Стоунза показатель точных передач 96.4 % (в прошлом сезоне было вдвое больше брака), у его напарников Компани и Отаменди – выше 90 %, Силва и Фернандиньо – в том же районе, оба связывают игру обороны и нападения. Только игрокам группы атаки Хосеп позволяет принимать рискованные решения. В результате Де Брюйне, Стерлинг, Агуэро и Жезус замыкают список самых аккуратных. И то, у аргентинца и бразильца точность передач, как у звезд Дзагоева и Кокорина в РФПЛ, только в Англии, где сопротивление совсем другое, а времени куда меньше.

Весь «Манчестер Сити» копит драгоценные минуты – в топ-5 только ПСЖ и «Боруссия» из Дортмунда имеют показатель контроля мяча выше. «Горожане» постоянно готовят атаки, их пружина может выстрелить после любой оплошности соперника. В АПЛ провели на первой трети поля от ворот Эдерсона лишь 20 % игрового времени, а вот на самой дальней – 36 %. В отличие от «Барселоны» Гвардиолы, «горожане» еще сильнее делают акцент на фланги и используют меньше промежуточных передач. Хави, Бускетс и Иньеста в хороший для Хосепа год могли отдавать в среднем по 80-110 передач за игру.

У «Манчестер Сити» только у Давида Силвы и Фернандиньо больше 80 пасов в среднем за матч. Также Отаменди и Компани много работают с мячом – запомните это, пригодится в следующем пункте. А вот Уолкер, Менди, Стерлинг, Сане, Жезус и Агуэро получают другое задание – как можно быстрее завершить атаку навесом, прострелом или ударом. Силва и Де Брюйне играют и так, и эдак, им можно. А у Агуэро, Стерлинга и Жезуса задача снова отличается – не возиться с мячом, открываться и бить по воротам. Даже «Ливерпуль» отстает немножко от «Манчестер Сити» по точным выстрелам по воротам, хотя у Клоппа тот же дикий и современный подход. Мяч быстрее всех – надо это использовать постоянно.

Вертикальная связь – разгадка фокуса

Гвардиола обожает подсматривать, поэтому разбирается в трендах и использует не только схему «4-3-3», но и «3-5-2», которая в его исполнении скорее «3-1-4-2». При любом из раскладов его крайние защитники не защитники вовсе. Традиционно поле делят на пять длинных полос – центральная ось, по два полуфланга и фланга. Гвардиола идет дальше, ведь в «Манчестер Сити» режет газон не поперек, как делал в «Барселоне», а еще и вдоль. Появляется сразу шесть зон на каждом из флангов, в центре поля находится место для троих человек на шесть участков, а в атаке два форварда должны завоевать всю последнюю треть поля.

В результате Гвардиоле важно, чтобы каждый игрок получал поддержку от того, кто располагается ближе к чужим воротам в соседней зоне. Изящно и просто – двигаешь мяч вперед по самой короткой траектории параллельно с бровкой. Метод работает, когда крайние центральные защитники уходят на фланги для первого паса – так еще Пике в Каталонии играл, смещаясь на правый край ради подстраховки Алвеса. А у «горожан» подобным образом поступают Компани и Отаменди. Еще глубокие плеймейкеры Де Брюйне и Давид Силва отскакивают для приема мяча от латералей, не случайно все названные – в пятерке самых активных распасовщиков команды вместе с Фернандиньо.

Также Гвардиола активно использует фишку, придуманную в Мюнхене благодаря универсальности Лама. Его крайние защитники порой оказываются в центре поля, окружая Фернандиньо. В результате два центральных хавбека соперника должны выбирать, кого им прессинговать. Если пойдут на крепких и резких Менди и Уокера – образуется разрыв между линиями обороны и полузащиты, и это пространство заберут себе сразу четыре или пять (зависит от схемы) игроков «горожан». Ведь в атакующей фазе Гвардиола может перестроится и на «2-3-5», то есть перевернуть традиционную схему, поскольку Давид Силва способен играть ложного форварда, а Де Брюйне – крайнего хавбека, как и Сане. Хосеп режет и режет чужую оборону передачами – опасный маньяк.

Свежесть атаки – острая необходимость

Гвардиола говорит, что сейчас у него пять нападающих, готовых сыграть в основе. Все в форме, каждый со своим стилем, но удивительное дело – даже у Бернарду Силвы, который пока больше сам с собой играет, чем с командой, остается шанс в будущем пригодиться общему делу. «Коза ностра» создается на наших глазах, поскольку «Манчестер Сити» запомнил урок матча против «Монако» - надо до конца следовать бразильской поговорке о том, что соперник забьет, сколько сможет, а мы сами – сколько захотим.

Атакующий аппетит у «горожан» сейчас царский, и любое преимущество, как в количестве игроков против «Ливерпуля», используют мгновенно. Голы забивают очень просто – несколько пасов в касание, смещения, прострелы на пустые ворота. Заметно, насколько сильно «Манчестер Сити» превосходит соперников в резкости, и тут надо благодарить и смелую тактику, и равномерность прессинга в атаке. Гвардиола, пожалуй, первым на высоком уровне отказался от перехода всей команды с фланга на фланг – вы не раз видели такие миграции, даже вчера у «Зенита» против «Краснодара». Хосеп оголяет фланги, чтобы любой отбор в центре поля приводит к резким передачам на всегда свежих форвардов.

Порой Агуэро даже подпрыгивать не нужно, чтобы забить головой, настолько все четко рассчитано по «таймингу» и передачам. Также, если проанализируете атаки «Манчестер Сити», обязательно заметите, что у них часто создаются пятерки в активных фазах позиционных атак. Пока остальные стараются работать с четверками по старинке, «горожане» рискуют и побеждают. Они дожимают соперников. А когда не получается у команды, Гвардиола требует от форвардов того, что требовал у молодого Месси - магии. Агуэро и Жезус должны уметь создавать голы самостоятельно открываниями и дриблингом, если у группы поддержки не пошла игра. Как было у Серхио с первым голом «Ливерпулю», или у Сане с «Кристал Пэлас».

Даже ошибки «горожан» - очаровательные

Очаровательные, поскольку подчеркивают не слабость, а выбранную тактику. Как побочные эффекты от победных пилюль Гвардиолы. Ляпы не удивляют, поскольку «горожане» по природе - забывчивая команда. Вы знаете таких талантливых людей, которые все роняют, забывают, витают в облаках. «Манчестер Сити» в той же фазе, поэтому время от времени, как говорит Гвардиола, команда забывает, что мяч должен постоянно находиться в движении. Кроме того, нельзя делать лишние касания. Когда Уокер дважды подстраивается под мяч перед навесом – злит Гвардиолу.

Передерживая мяч, даришь сопернику возможность оценить позицию, создать условия для прессинга, отбора и организации контратаки. Важен идеальный темп – нельзя ни спешить, ни медлить. «Оппоненты не тупые», - говорит Хосеп, они понимают задачу – забить как можно быстрее, используя три секунды и две передачи. Следовательно, у «горожан» от спешки будут пасы в ауты, будут провалы на флангах обороны – когда Отаменди и Компани лишь за счет грубой силы смогут остановить оппонентов. Но все ошибки ожидаемы, как у «Реала» при игре Карвахаля и Марсело одновременно в атаке. Гвардиола, к слову, Уокера придерживает, когда слева Сане, то есть четко понимает, что ради атаки жертвуют защитой.

Кроме того, потенциально слабым местом «Манчестер Сити» является невозможность использовать силовой прессинг в середине поля. Просто потому, что Де Брюйне, Фернандиньо и Давид Силва начинали как атакующие хавбеки. Каждый старается в отборе, Кевин даже неплох при игре один в один, а Фернандиньо – при перехватах, но время от времени сильные соперники будут прижимать «горожан» к их воротам. Необычно видеть в случае с командами Гвардиолы такую картину, но в подобных случаях надо переждать – как в первых таймах с «Ливерпулем» или «Кристал Пэлас». Так зачем «Манчестер Сити» садится глубже? Чтобы трюк с латералями не аукнулся – рядом и за спинами у центральных беков слишком много пространства. У «горожан» хватает минусов, но тактических плюсов объективно больше.

«Манчестер Сити» - главный фаворит Лиги чемпионов и АПЛ?

Слишком яркие старты опасны, все об этом знают, кубки по весне собирают. Но именно на базе «Манчестер Сити» можно создать нечто принципиально новое и впечатляющее. Гранды из прошлых финалов ЛЧ будут такими, как были, там точечная наладка. ПСЖ может рвануть, но в раздевалке намечается разлад, а это часто сказывается на поле, где подход пока не назвать изысканным. От «Манчестер Юнайтед» веет старой школой Моуриньо. А вот Гвардиола раньше в три центральных и без флангов в защите не играл.

Хосеп, чья команда за шесть последних матчей забила 24 мяча, пропустив 2, и один из них в Кубке Лиги со смешанным составом, сейчас как опытный скульптор - отсекает все лишнее. В ударе человек, поймал кураж. У каждого бывают спады в футболе, а смотреть надо на пиковые возможности. И у Хосепа они впечатляющие, ведь злой, когда надо, дружелюбный, если нужно, и мудрый всегда, когда задают интересный вопрос о футболе. Испанец начал этот сезон еще лучше, чем предыдущий, учел свои ошибки прошлого года. Мелочи важнее всего не только в детективных историях.

На днях Гвардиола обнял во время матча болбоя и давал ему установку на игру – после матча сознался, что просил быстрее возвращать мяч, поскольку считает и фанатов «Манчестер Сити» на трибунах, и пацанов на бровке участниками матча. Все должны помочь команде стать сильнее. Хороший тренер, как известно, придумывает тактику даже бездомными псам, которых прикармливают у базы клуба. И сейчас Хосеп – построения «Манчестер Сити» это доказывают, в прекрасной форме. «Шахтеру» крупно повезло – сыграют с тактически самой увлекательной командой Европы после успешного испытания с еще одной подобной из Неаполя.

Но «Манчестер Сити» мощнее, чем «Наполи», ведь у Хосепа снова получается. Плюс заметно, что его новая команда нуждается в больших победах сильнее, чем перекормленные трофеями гранды. А самое приятное – если посмотреть на «горожан», то они совершенно не похожи на стереотипную команду Гвардиолы. Видели дальние удары Сане и Делфа, разрезающие вертикальные передачи, троих защитников. Даже частые кроссы с попытками пробить головой используют – Хосеп учел немецкий опыт, делает реверансы английскому футболу. В результате «Манчестер Сити» похож на продуктивную машину коллекционирования побед, и новые успехи – только начало.