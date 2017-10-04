Бускетс: «Референдум о независимости Каталонии не отразился на сборной Испании»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что последние события в Каталонии никак не отразились на атмосфере в сборной Испании.
«Сейчас сборная переживает один из самых сложных моментов, но уверен, что все будет хорошо и я настроен оптимистично. В команде царит дружелюбная атмосфера, я спокойно общаюсь со всеми партнерами, у нас у всех единая цель».
В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о независимости.
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