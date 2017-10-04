Шевченко: «Надеюсь, сборной Украины не придется противостоять Италии в стыковых матчах»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассчитывает, что «желто-синим» удастся отобраться на чемпионат мира. При этом наставник надеется, что украинцам не придется играть с Италией в стыковых матчах, если его команда получит такую возможность.

«Надеемся, что нам не придется противостоять Италии в стыковых матчах. И это касается не только технической части.

Я люблю Италию, чувствую себя итальянцем. Эта страна в моем сердце».

Ранее Шевченко поделился мыслями насчет предстоящих матчей с командами Косово и Хорватии в отборе на ЧМ-2018.

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