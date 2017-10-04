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Реднапп: «Из российских тренеров слышал лишь о Слуцком, поэтому считаю его лучшим»

сегодня, 09:46

Известный английский специалист Харри Реднапп считает, главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого лучшим российским тренером:

«Что знал о Слуцком до его назначения? Честно говоря, мало. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

Как мне его работа в „Халле“? Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

Смог бы я выучить русский за полгода? Нет, конечно. Никаких шансов!»

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Все комментарии
Казанский ответил cska1948
сегодня в 10:56
cska1948:
Не обижайся, но это для болельщиков Рубина и Ростова целое событие на долгие годы достойные игры с грандами Европы, а для таких как Реднапп это не более чем эпизод.
Ну а Слуцкий для Реднаппа это событие века,конечно же)))
Казанский ответил greck
сегодня в 10:54
greck:
Из троих только Палыч россиянин
Курбан Бекиевич Бердыев-Советский футболист, защитник, полузащитник, туркменский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР.
-----------------
Для общего развития))
RUSTY8 ответил greck
сегодня в 10:49
greck:
Из троих только Палыч россиянин
Реднапп тоже перед интервью наверное, матчасть подтягивал)))

- Бердыев....хммм, вроде туркмен, хотя с паспортом РФ. ниКанаит ноу-Раша
- Кононов...фом УайтРаша, с рашн паспот. тоже не то)))))
ЭJlvIS
сегодня в 10:48
Из ннешних и Юрия Павловича Семина знаешь наверное.
А Леонид Викторович, да, умный дядька. Высшее образование не даром "заслужил"
Мяучелo ответил greck
сегодня в 10:47
greck:
Рэднапп говорил про Российских тренеров, поэтому про Бердыева не сказал.
Он не выделил Бердыева в виду своей неосведомлённости, а не из за-за того, что видит разницу. И если уж на то пошло, то у него есть и росс. гражданство, а во-вторых могу поспорить что он и не догадывается в какой стране родился Бердыев.
Footbolista
сегодня в 10:46
Казанский ответил greck
сегодня в 10:46
greck:
Рэднапп говорил про Российских тренеров, поэтому про Бердыева не сказал.
Бердыев не российский тренер?Вы меня очень удивили этим своим высказыванием.
greck ответил RUSTY8
сегодня в 10:45
RUSTY8:
Бердыев, Семин, Кононов...Реднапп кроме апл кажись ничё не смотрет
Из троих только Палыч россиянин
greck ответил Казанский
сегодня в 10:43
Казанский:
Реднапп не смотрит ЛЧ и ЛЕ?((И он не помнит,как Рубин с Бердыевым обыгрывал Челси и Тоттенхэм или как в прошлом году Ростов на равных играл с МЮ?
Рэднапп говорил про Российских тренеров, поэтому про Бердыева не сказал.
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 10:42
Казанский:
Реднапп не смотрит ЛЧ и ЛЕ?((И он не помнит,как Рубин с Бердыевым обыгрывал Челси и Тоттенхэм или как в прошлом году Ростов на равных играл с МЮ?
Не обижайся, но это для болельщиков Рубина и Ростова целое событие на долгие годы достойные игры с грандами Европы, а для таких как Реднапп это не более чем эпизод.
Казанский ответил cska1948
сегодня в 10:41
cska1948:
Ты этот вопрос задай самому Реднаппу, а не мне. Я не удивлюсь, что он тебе скажет, что он не только не помнит Бердыева, но и Рубин тоже.
Ну вот сам и ответил за Реднаппа,а сначала к нему отправлял с вопросом))Жаль,конечно,но видимо он такой "специалист" раз не помнит..ну или с памятью проблемы,что тоже не очень хорошо((
cska1948 ответил Казанский
сегодня в 10:38
Казанский:
Реднапп не смотрит ЛЧ и ЛЕ?((И он не помнит,как Рубин с Бердыевым обыгрывал Челси и Тоттенхэм или как в прошлом году Ростов на равных играл с МЮ?
Ты этот вопрос задай самому Реднаппу, а не мне. Я не удивлюсь, что он тебе скажет, что он не только не помнит Бердыева, но и Рубин тоже.
Одно слово румын
сегодня в 10:38
С Палычем бы вас свести - неделю бы потом обоих искали
RUSTY8
сегодня в 10:37
Бердыев, Семин, Кононов...Реднапп кроме апл кажись ничё не смотрет
Казанский ответил cska1948
сегодня в 10:36
cska1948:
Почему вас удивляет то, что Реднапп не знает российских тренеров?. Разве наша сборная или какой-то наш клуб выиграли какой нибудь значимый турнир? Почему Реднапп должен интересоваться футболом страны, которая где-то на 64 месте в рейтинге ФИФА?
Реднапп не смотрит ЛЧ и ЛЕ?((И он не помнит,как Рубин с Бердыевым обыгрывал Челси и Тоттенхэм или как в прошлом году Ростов на равных играл с МЮ?
cska1948 ответил Мяучелo
сегодня в 10:31
Мяучелo:
слуцкого он знает по эпическим позорам на евро и чм.
Слуцкого он знает потому что Слуцкий работает в Англии, а то и его бы не знал.
Мяучелo ответил cska1948
сегодня в 10:30
cska1948:
Почему вас удивляет то, что Реднапп не знает российских тренеров?. Разве наша сборная или какой-то наш клуб выиграли какой нибудь значимый турнир? Почему Реднапп должен интересоваться футболом страны, которая где-то на 64 месте в рейтинге ФИФА?
слуцкого он знает по эпическим позорам на евро и чм.
cska1948
сегодня в 10:28
Почему вас удивляет то, что Реднапп не знает российских тренеров?. Разве наша сборная или какой-то наш клуб выиграли какой нибудь значимый турнир? Почему Реднапп должен интересоваться футболом страны, которая где-то на 64 месте в рейтинге ФИФА?
рже
сегодня в 10:26
А как же кучерявый?
Мяучелo ответил mihaluch
сегодня в 10:23
mihaluch:
Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
в случае Слуцкого лучше семь раз услышать))
mihaluch
сегодня в 10:21
Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
firewing
сегодня в 10:17
А например Бердыев многих европейских грандов обыгрывал в отличие от того же Слуцкого - Харри, учи матчасть.
starche
сегодня в 10:17
Наивный и смешной вывод!
Казанский
сегодня в 10:09
Похоже Реднапп кроме АПЛ и чемпионшипа больше ничего не смотрит.Аналог нашего Орлова)))
шацк
сегодня в 10:09
Херовый он специалист, если не знает своих коллег.
LOpp
сегодня в 10:08
действительно мало российских тренеров которые засветились в Европе.
Рыжая Борода
сегодня в 10:07
типичный англосакс...спросите у него о француз. тренерах или испанских и услышите только тех, кто каким то образом был связан с АПЛ и только
Казанский ответил Мяучелo
сегодня в 10:06
Мяучелo:
ешё у кобылиц есть рома бабай, великий конспиратор))
В ЦСКА свой маленький Израиль)))
Мяучелo ответил Казанский
сегодня в 10:05
Казанский:
И по лицу и по вере и по происхождению
ешё у кобылиц есть рома бабай, великий конспиратор))
juchok ответил Kurtd
сегодня в 10:05
Kurtd:
Цитата из интервью: "Это единственный российский тренер, о котором я слышал". Российский, не советский. Откуда вообще взялось, что Реднапп говорит о тренерах бывшего СССР?
епт, представляю, как Реднапп говорит, что знает туркменских тренеров!))))
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