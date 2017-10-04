Реднапп: «Из российских тренеров слышал лишь о Слуцком, поэтому считаю его лучшим»

Известный английский специалист Харри Реднапп считает, главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого лучшим российским тренером:

«Что знал о Слуцком до его назначения? Честно говоря, мало. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

Как мне его работа в „Халле“? Великолепно! На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Майклом Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня. А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке! А ведь он ничего не знал до этого года, ведь так?

Смог бы я выучить русский за полгода? Нет, конечно. Никаких шансов!»

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