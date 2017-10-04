Фергюсон: «Мои слова про насест и „Ливерпуль“ - это неуважение по отношению к „Эвертону“»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон считает, что его знаменитая цитата о «Ливерпуле» (Фергюсон как-то заявил, что его главная цель - «сбросить „Ливерпуль“ с гребаного насеста») оказалась проявлением неуважения к «Эвертону» - другому мерсисайдскому клубу:

«В середине 80-х „Эвертон“ был одним из сильнейших клубов Европы, они показывали невероятный футбол.

Когда люди говорят о моей работе, то часто вспоминают мое желание обогнать „Ливерпуль“ по количеству титулов, однако я всегда считал, что это неуважение по отношению к „Эвертону“, который выиграл второй титул за три года в мой первый сезон в МЮ».

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