Алонсо: «У Джеррарда есть всё, чтобы стать большим тренером и возглавить „Ливерпуль“»

Хаби Алонсо - бывший одноклубник Стивена Джеррарда по «Ливерпулю», считает, что последнего ждет прекрасная тренерская карьера:

«Я пристально слежу за его первыми шагами на тренерском поприще. У него есть все, чтобы стать большим тренером и однажды возглавить „Ливерпуль“.

Его опыт точно поможет юношам „Ливерпуля“. Но быть тренером и игроком не одно и то же.

Стивен сосредоточен. Если ему удастся доносить до игроков свои идеи и мысли, то его ждет успех».

Напомним, что недавно команда Джеррарда уступила сверстникам из «Спартака» в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА.

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