Алонсо: «У Джеррарда есть всё, чтобы стать большим тренером и возглавить „Ливерпуль“»

Хаби Алонсо - бывший одноклубник Стивена Джеррарда по «Ливерпулю», считает, что последнего ждет прекрасная тренерская карьера:
«Я пристально слежу за его первыми шагами на тренерском поприще. У него есть все, чтобы стать большим тренером и однажды возглавить „Ливерпуль“.
Его опыт точно поможет юношам „Ливерпуля“. Но быть тренером и игроком не одно и то же.
Стивен сосредоточен. Если ему удастся доносить до игроков свои идеи и мысли, то его ждет успех».
Напомним, что недавно команда Джеррарда уступила сверстникам из «Спартака» в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА.
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