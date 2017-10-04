Дармиан: «Премьер-Лига проигрывает в тактике»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан поделился своим мнением о тактической составляющей английского футбола.



«Мне не кажется, что Англия - это другой мир», - признается итальянец. «Есть некоторые отличия от итальянского футбола. Здесь много физических единоборств, но в тактике она проигрывает.



Это не является недостатком. Такой вид футбола может привести к более быстрым развитиям событий на поле, игра более динамична. Но это всего лишь два разных стиля одной игры».



Ранее сообщалось, что Маттео Дармианом интересуется туринский «Ювентус» и игрок близок к возвращению на родину.

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