Фабрегас: «Это я бросил в Фергюсона пиццей. Сэр Алекс, прошу прощения»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что это он поучаствовал в эпизоде, который стал в своем роде легендарным.

24 октября 2004 года не проигрывавший на протяжении 49 матчей «Арсенал», за который тогда выступал испанец, гостил на «Олд Траффорд». Манкунианцы прервали серию «канониров», победив со счетом 2:0, а после матча в тоннеле состоялась потасовка между командами, во время которой в лицо на тот момент главного тренера «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона попали пиццей. До сегодняшнего дня было точно неизвестно, кто сделал это.

«Можем ли мы сегодня раз и навсегда положить конец этой истории? Я ли бросил ту пиццу? Да.

Внезапно я услышал шум и подумал, что случилось? Я вышел вместе с кусочком пиццы и увидел Сола Кэмпбелла, Рио Фердинанда и Мартина Киоуна. Все толкались.

Я хотел вмешаться, но не знал, как сделать это, и бросил этот кусок пиццы, просто бросил. Но я попал не специально.

Сэр Алекс, прошу прощения, я не хотел этого», - заявил Фабрегас во время одного из телешоу.

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