Жинола: «Вернув Бэйла и сохранив Кейна, „Тоттенхэм“ стал бы лучшей командой в Европе»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола советует «шпорам» не продавать нападающего Харри Кейна и вернуть из «Реала» вингера Гарета Бэйла:

«Верните Бэйла в „Тоттенхэм“ и сохраните Кейна, тогда начнется новая эра в истории клуба. Я говорю о 5, 10 годах великолепия.

Вернуть Модрича тоже было бы прекрасно. Модрич играл бы в центре, Бэйл - на левом фланге, Кейн - на острие, Алли был бы „десяткой“ - интересно.

Почему бы не сделать „Тоттенхэм“ лучшей командой в Европе? Я знаю, что это риск, звучит безумно, но разве вы не хотите, чтобы 60 тысяч человек следили на стадионе за играми команды, которая в каждом сезоне борется за титул и за победу в Лиге чемпионов?»

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