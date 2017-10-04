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Жинола: «Вернув Бэйла и сохранив Кейна, „Тоттенхэм“ стал бы лучшей командой в Европе»

сегодня, 11:32

Бывший игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола советует «шпорам» не продавать нападающего Харри Кейна и вернуть из «Реала» вингера Гарета Бэйла:

«Верните Бэйла в „Тоттенхэм“ и сохраните Кейна, тогда начнется новая эра в истории клуба. Я говорю о 5, 10 годах великолепия.

Вернуть Модрича тоже было бы прекрасно. Модрич играл бы в центре, Бэйл - на левом фланге, Кейн - на острие, Алли был бы „десяткой“ - интересно. 

Почему бы не сделать „Тоттенхэм“ лучшей командой в Европе? Я знаю, что это риск, звучит безумно, но разве вы не хотите, чтобы 60 тысяч человек следили на стадионе за играми команды, которая в каждом сезоне борется за титул и за победу в Лиге чемпионов?»

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Все комментарии
sparxx2 ответил Василий 50
сегодня в 12:29
Василий 50:
"Тоттенхэм" станет поставщиком игроков в сильные клубы. Но сам никогда не войдет в их число, ну не суждено ему.
Ты фанатам синего и голубого мешков это расскажи.
До прихода Ромулика в "Челси" и шейха Мансура в "Сити" - эти два клуба не то что в Европу не поставляли своих лучших игроков, а на их лучших футболистов даже в Англии желающих небыло.
Но в этой жизни всё меняется.
Завтра Усманов купит "Крю Алекзандра" (например) и сразу десятки 14 летних соккерян напишут "С детства за "Крю" !!!
alexov222 ответил Red_team
сегодня в 12:15
Red_team:
Разбудите его кто-нибудь
Вас уже сколько лет будят? И ничего,не просыпаетесь
Mоnоlo
сегодня в 12:13
Не нужен Бэйл. Этот травмат ничего толкового нынешнему ТТХ не даст.
alexov222
сегодня в 12:12
Какого Бэйла? Который был Бэйлом в Ттх или которому впору наблюдать за играми Реала на бровке,среди инвалидов в колясках? Был Бэйл,да весь вышел
street-steal67
сегодня в 11:58
Всего лишь пустые слова. На деле как был курятник безтрофейной командой , так и остается.
Василий 50
сегодня в 11:39
"Тоттенхэм" станет поставщиком игроков в сильные клубы.
Но сам никогда не войдет в их число, ну не суждено ему.
Red_team
сегодня в 11:36
Разбудите его кто-нибудь
Рауль и Зидан
сегодня в 11:35
Скорее наоборот , это Реал выкупит Али и Кейна )
cannongun
сегодня в 11:32
точняк
сразу бы АПЛ взяли
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