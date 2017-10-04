Жинола: «Вернув Бэйла и сохранив Кейна, „Тоттенхэм“ стал бы лучшей командой в Европе»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола советует «шпорам» не продавать нападающего Харри Кейна и вернуть из «Реала» вингера Гарета Бэйла:
«Верните Бэйла в „Тоттенхэм“ и сохраните Кейна, тогда начнется новая эра в истории клуба. Я говорю о 5, 10 годах великолепия.
Вернуть Модрича тоже было бы прекрасно. Модрич играл бы в центре, Бэйл - на левом фланге, Кейн - на острие, Алли был бы „десяткой“ - интересно.
Почему бы не сделать „Тоттенхэм“ лучшей командой в Европе? Я знаю, что это риск, звучит безумно, но разве вы не хотите, чтобы 60 тысяч человек следили на стадионе за играми команды, которая в каждом сезоне борется за титул и за победу в Лиге чемпионов?»
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
До прихода Ромулика в "Челси" и шейха Мансура в "Сити" - эти два клуба не то что в Европу не поставляли своих лучших игроков, а на их лучших футболистов даже в Англии желающих небыло.
Но в этой жизни всё меняется.
Завтра Усманов купит "Крю Алекзандра" (например) и сразу десятки 14 летних соккерян напишут "С детства за "Крю" !!!
До прихода Ромулика в "Челси" и шейха Мансура в "Сити" - эти два клуба не то что в Европу не поставляли своих лучших игроков, а на их лучших футболистов даже в Англии желающих небыло.
Но в этой жизни всё меняется.
Завтра Усманов купит "Крю Алекзандра" (например) и сразу десятки 14 летних соккерян напишут "С детства за "Крю" !!!
Но сам никогда не войдет в их число, ну не суждено ему.
Но сам никогда не войдет в их число, ну не суждено ему.
сразу бы АПЛ взяли
сразу бы АПЛ взяли