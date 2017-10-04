Бускетс: «Лучший способ обороняться - владеть мячом»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс считает, что стиль тики-така (в основе которого лежит сочетание короткого паса и непрерывного движения с мячом) позволяет его командам обороняться успешнее, нежели другие стили футбола:

«Лучший способ обороняться - владеть мячом. Для нашей команды это плюс. Чем больше пасов вы делаете, чем больше комбинируете, тем вы сильнее. К счастью, у нас есть игроки, умеющие играть в такой футбол».

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