Пике: «Все эти слухи о конфликте с Рамосом - ложь, мы прекрасно ладим»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике отрицает, что он и его партнер по национальной команде Серхио Рамос серьезно поругались на политической почве во время их пребывания в расположении «Красной Фурии»:

«Все эти слухи о конфликте с Рамосом - ложь, мы прекрасно ладим.

Я никогда не говорил, что занимают одну из сторон. Я лишь говорил, что люди имеют право голосовать.

Невозможно, чтобы у всех было одинаковое мнение, и я уважаю право людей не соглашаться со мной.

Однако никто не имеет права ставить мою приверженность сборной Испании под сомнение».

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