Тите: «Паулиньо прогрессирует, играя в „Барселоне“»

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что полузащитник Паулиньо после перехода в «Барселону» из «Гуанчжоу Эвергранд» минувшим летом прибавляет в каталонском клубе:

«Думаю, что Паулиньо прогрессирует, считаю, что его уровень растет. Причина тому - игра в системе „Барселоны“.

Паулиньо - игрок бокс-ту-бокс с хорошей интуицией и пониманием футбола. Это одна из его лучших характеристик.

Прогресс Паулиньо пойдет на пользу и „Барселоне“».

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