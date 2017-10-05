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Тарасов: «Матчи за сборную Россию - большая честь»

сегодня, 14:42
РоссияРоссия-:-Южная КореяЮжная Корея07.10.2017 в 17:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что для него большая честь выступать за сборную России.

«Помню один момент, когда я впервые был вызван в сборную. Когда надел футболку и зазвучал гимн, появились мурашки на коже. Это говорит о том, что есть ответственность, ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать.

Не важно, товарищеская игра или контрольная, это матчи за сборную России. Это большая ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную России.

Сборная России - это одно целое. Это мы, болельщики, вся страна, которая переживает за нас. Нам важна поддержка каждого болельщика. Мы должны быть одним целым. 7 октября ждём всех на матче с Южной Кореей. Постараемся вас не подвести»

Ранее сообщалось, что сборная России в матче со сборной Южной Кореи будет играть в открытый и атакующий футбол. 

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Все комментарии
Caniggia
сегодня в 15:28
Слова, конечно, благородные и правильные, но что вообще это гламурное бревнище делает в сборной?
Leha-ha50
сегодня в 15:24
Когда Тарасов будет на поле на ЧМ, игра в меньшинстве нам обеспечена!!!
zenitforfun
сегодня в 15:21
иванушка дурак. копия из сказки
Tommy Lee
сегодня в 15:10
Тарасов, зачем ты вообще в футболе?
Académica de Coimbra
сегодня в 14:52
Рептилиям больше водное поло показано.
rubinovyi2
сегодня в 14:45
А по игре-то этого не скажешь.
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