Тарасов: «Матчи за сборную Россию - большая честь»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что для него большая честь выступать за сборную России.

«Помню один момент, когда я впервые был вызван в сборную. Когда надел футболку и зазвучал гимн, появились мурашки на коже. Это говорит о том, что есть ответственность, ты заряжен, мотивирован, хочешь выходить и рвать.

Не важно, товарищеская игра или контрольная, это матчи за сборную России. Это большая ответственность перед командой, тренерским штабом и прежде всего перед народом, который болеет за сборную России.

Сборная России - это одно целое. Это мы, болельщики, вся страна, которая переживает за нас. Нам важна поддержка каждого болельщика. Мы должны быть одним целым. 7 октября ждём всех на матче с Южной Кореей. Постараемся вас не подвести»

Ранее сообщалось, что сборная России в матче со сборной Южной Кореи будет играть в открытый и атакующий футбол.

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