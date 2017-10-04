Билялетдинов: «Россия будет играть в открытый футбол»

По мнению бывшего главного тренера «Локомотива» и «Рубина» Рината Билялетдинова сборная России в товарищеских встречах будет играть в открытый и атакующий футбол.



«Сборная будет играть раскованно. Когда результат не довлеет, закрываться в раковину никто не будет. Это полезный матч для того, чтобы побегать в новых сочетаниях.



Мне кажется, лучше сыграть с более титулованными командами, потому что для них товарищеский матч - это поддержание рейтинга. Уровень самих команд, их рейтинг в классификации имеют значение. Сухие цифры с оговорками, но выражают уровень команды».



Ранее Кутепов выражал мнение, что сборная Корея является сборной топ-уровня.

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